Эпидемиолог: среди вакцинированных латвийцев всего 0,3% заразились Covid-19

Среди тех, у кого прошло 14 дней после вакцинации от Covid-19, случаев заражения коронавирусом выявлено более чем в 300 раз меньше, чем у тех, кто не был привит, сообщил журналистам директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Всего с 28 декабря по 2 июля прошлого года в стране было зарегистрировано 101 209 случаев Covid-19, при этом 4074 или 4% из них были выявлены у лиц, получивших хотя бы одну дозу вакцины и, как отметил эксперт, среди них есть те, кто заразились до того, как защита стала достаточно сильной. В то же время всего 292 случая, что составляет 0,3% от общего числа зарегистрированных случаев, выявлено у лиц, завершивших курс вакцинации, — когда с момента получения второй дозы прошло 14 дней.

Таким образом, подсчитав количество заразившихся на 100 000 населения, ЦПКЗ пришел к выводу, что среди непривитых лиц этот показатель составил 5305,4, среди получивших хотя бы одну дозу — 551,7, а среди завершивших процесс вакцинации — 56,7.

Аналогичные расчеты были произведены и в отношении показателей госпитализации, которые показывают, что с 28 декабря по 18 мая 97% госпитализированных пациентов не были привиты от коронавируса. За этот период в общей сложности было госпитализировано 11 440 пациентов, однако только 322 получили хотя бы одну дозу вакцины.

При этом трое пациентов были госпитализированы после начала вакцинации, однако, как пояснил эпидемиолог, в этих случаях основной причиной госпитализации были другие заболевания.

По данным ЦПКЗ, с 28 декабря по 27 июня умерло 2718 человек, заразившихся Covid-19, из которых 2395 были непривиты, а 68% или 3% получили хотя бы одну дозу вакцины и у них еще не наступил необходимый уровень защиты. Тем не менее, одна смерть была также зарегистрирована у человека, завершившего процесс вакцинации. Эпидемиолог добавил, что у пациента не было серьезных симптомов Covid-19 и что причина смерти, которую еще должны установить, предположительно напрямую не связана с коронавирусом.

"Фактически, пока что мы не видели ни одного пациента, который завершил курс вакцинации и имел тяжелое течение болезни", — сказал эксперт.

Инфекционист клинической университетской больницы им. Паула Страдиня и профессор Латвийского университета (ЛУ) Уга Думпис объяснил на пресс-конференции, что штамм Covid-19 "дельта" гораздо более заразен, чем предыдущие штаммы, поэтому вакцинация — единственный способ эффективно бороться с ним.

Профессор сказал, что если коэффициент заражения для обычного гриппа, который характеризует, сколько человек может заразить один человек, — меньше двух, а для варианта SARS-CoV-2 — до трех, то для штамма "дельта" — от шести до восьми. По словам инфекциониста, такая скорость наблюдается при чрезвычайно заразных заболеваниях, например, ветрянке. Кроме того, штамм "дельта", который уже некоторое время распространяется в Латвии, несет также более высокий риск повторного заражения.

"Полная иммунизация занимает от пяти до шести недель. Учитывая, что мы ожидаем преобладания штамма "дельта" в августе, вакцинацию следует начинать немедленно", — сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, в конце июня руководитель Национальной референтной лаборатории Сергей Никишин сообщил на заседании правительства, что количество случаев индийского или "дельта-варианта" вируса Covid-19 в течение недели Латвии значительно увеличилось.

В предпоследнюю неделю июня 15% секвенированных образцов содержали индийский штамм, то есть вариант "дельта" вируса Covid-19.