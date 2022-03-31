Эпидемиолог: существует два варианта распространения Covid-19 в будущем

В дальнейшем вероятны два сценария распространения Covid-19, они принципиально отличаются друг от друга. Такое мнение в программе Латвийского радио Monopols высказал эпидемиолог Никита Троянский. Об этом пишут Rus.LSM.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Первый вариант развития событий предусматривает, что жители могут забыть о вирусе, следующие волны заболевания будут менее деструктивными, в целом будет преобладать омикрон-штамм, а не новый подвид коронавируса.

"Люди не будут обращаться в больницы, а сама инфекция окажется незначительной. У нас будет такой высокий уровень иммунитета в обществе, что многие инфицированные даже не заметят болезни. Но это слишком оптимистичный сценарий. Я не думаю, что так произойдет", — подчеркнул Троянский.

По словам эпидемиолога, второй сценарий заключается в появлении нового штамма, заражению которым будут подвержены также вакцинированные и переболевшие люди. Он отметил, что в этом случае рост количества новых случаев Covid-19 приведет к увеличению числа госпитализаций. При таком развитии событий ситуация станет похожа на март 2020 года.

Троянский считает, что "истина где-то посередине", но склоняется к более оптимистичному сценарию.