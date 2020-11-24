Эпидемиолог: темп роста заболеваемости Covid-19 снижается, ограничения работают
Foto: F64

Темп роста заболеваемости Covid-19 снижается, сообщил журналистам директор департамента Профилактики и анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков, передает LETA.

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На прошлой неделе были выявлены в сумме 2573 случаев заражения коронавирусом и это только на 4,6% больше, чем неделей раньше. Для сравнения, в прошлом месяце темп роста составлял 45%, а в одну из недель достиг 60%.

По мнению Перевощикова, если тенденция сохранится и на следующей неделе, то рост заболеваемости прекратится. Эпидемиологи снижение темпа объясняют ограничениям, которые оказались эффективными. Похожая картина наблюдается в других странах Европы, где введены ограничения.

По данным ЦПКЗ, заболеваемость в Латвии остается самой низкой среди стран Балтии. Показатели Литвы превышают латвийские в три раза, а эстонские лишь немного выше латвийских. В европейских странах в половине заболеваемость продолжает расти, а вторая половина сообщает о стабилизации или даже падении показателей.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии были выявлены 457 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек.

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