Эпидемиолог указывает на тревожные сигналы из-за распространения Covid-19

В середине апреля кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии может снизиться до 200 случаев, свидетельствует презентация, подготовленная для парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции эпидемиологом Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрием Перевощиковым.

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Однако на этот прогноз могут повлиять несколько факторов. "Два дня подряд мы наблюдаем рост числа случаев заболевания", — сказал Перевощиков, добавив, что в последние дни вновь увеличилось количество госпитализированных пациентов с Covid-19, что является тревожным сигналом.

Он сообщил, что уменьшается количество заболевших среди людей старше 65 лет, при этом растет заболеваемость среди детей. "Это положительно, поскольку пожилые люди входят в группу риска", — сказал эпидемиолог.

Перевощиков также отметил, что примерно в 25% случаев выявлен британский штамм коронавируса, и это свидетельствует о том, что новый штамм не распространяется так быстро, как в других странах, например, как в Дании, где новый штамм обнаружен в 75% случаев.