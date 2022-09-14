Эпидемиолог: в ближайший месяц ситуация из-за Covid-19 в больницах не должна ухудшиться

Несмотря на то, что заболеваемость Covid-19 вновь растет, прогнозы ученых показывают, что ситуация в больницах не должна значительно ухудшиться в ближайшие четыре недели, заявил директор Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

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В настоящее время загруженность больниц пациентами с Covid-19 находится в допустимых пределах, оценил эксперт.

Представитель SPKC отметил, что заболеваемость в Латвии снова начинает расти, что уже ожидалось с наступлением осени и возобновлением работы школ. На данный момент дети являются группой, наиболее затронутой коронавирусом.

Объясняя, почему нынешняя достаточно массовая заболеваемость не вызвала перегрузку больниц, Перевощиков указал на то, что общество приобрело определенный иммунитет через вакцинацию и переболевание, а превалирующий сейчас вариант Covid-19 с точки зрения течения болезни протекает легче, чем в последнем сезоне.

Перевощиков подчеркнул, что ревакцинация рекомендуется всем, кто не хочет заболеть коронавирусом, но очень необходима для групп риска.

Как ранее сообщал SPKC, число новых диагностированных случаев Covid-19 в Латвии за неделю с 5 по 11 сентября увеличилось на 14,5% по сравнению с предыдущей неделей. Коэффициент инфекционной репродуктивности (R), который равен 1,04, указывает на распространение инфекционного заболевания в сообществе. Кроме того, количество пациентов в стационарах также увеличилось на 6%.

На прошлой неделе наблюдался рост числа новых случаев Covid-19 в возрастной группе до 19 лет, больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Риге и Курземе.