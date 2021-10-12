Эпидемиолог: в конце октября ежедневно может быть от 1900 до 3500 новых случаев Covid-19

В конце октября каждый день может выявляться от 1900 до 3500 новых случаев Covid-19, а количество госпитализированных 28 октября может достичь 1400 человек, заявил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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По его словам, количество случаев Covid-19 удваивается каждые 12 дней, а количество госпитализированных — каждые 18 дней. Поэтому прогнозируется, что к 22 октября может выявляться до 2700 новых случаев коронавируса в сутки.

"Это огромное количество случаев, учитывая то, что в среднем 11% заболевших будут госпитализированы", — сказал эпидемиолог.

Таким образом, к 31 октября, в соответствии с прогнозами ЦПКЗ, количество пациентов с Covid-19 в больницах составит от 1100 и 1600 человек.

Как сообщалось, с 4 по 10 октября количество новых случаев Covid-19 в Латвии выросло на 40,5%. Продолжает увеличиваться и количество госпитализированных — на 36,1%. 10,6% всех пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии.