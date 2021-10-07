Эпидемиолог: в конце октября ежедневный показатель заболеваемости Covid-19 достигнет 3400 человек

В конце октября ежедневный показатель заболеваемости Covid-19 достигнет 3400 человек, при этом 130-230 человек будут ежедневно нуждаться в госпитализации — такой прогноз сделал на пресс-конференции в четверг директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля инфекционных заболеваний Юрий Перевощиков.
Эксперт пояснил, что за последние семь дней из 100 проанализированных тестов каждый седьмой дал положительный результат. При появлении кашля или даже насморка и повышения температуры не менее чем в 10% случаев симптомы могут быть вызваны инфекцией Covid-19, поэтому заболевшим следует оставаться дома и обратиться к семейному врачу.
Перевощиков предупредил, что стремительно — на 46% — вырос недельный кумулятивный показатель числа пациентов, госпитализированных с Covid-19. В среднем за один день в больницу попадает 85 пациентов. При этом у 11% госпитализированных пациентов заболевание протекает в тяжелой форме — этот показатель за семь дней увеличился на 13%. Число смертей за минувшую неделю также увеличилось на 25%, достигнув 60 случаев.
Эпидемиолог рассказал, что в настоящее время самый высокий уровень заболеваемости в Европе наблюдается во всех трех странах Балтии, а также в Румынии и Венгрии, что объясняется низким уровнем охвата вакцинацией во всех этих странах. Сравнивая данные с прошлым годом, Перевощиков подчеркнул, что благодаря вакцинации снизилось количество госпитализаций.
Он разъяснил, что в настоящее время 100 больных заражают 127 человек. За последнюю неделю зарегистрировано 7719 случаев "Covid-19", и от этих людей уже заразилось 9800 человек. Лечение в стационаре потребуется по меньшей мере 1080 — 1180 лицам.
По мнению Перевощикова, необходимо незамедлительно сократить число контактов среди людей, чтобы снизить репродуктивный коэффициент хотя бы на 40%. Кроме того, заболеваемость пойдет на спад не сразу, а лишь через несколько недель.
Как сообщалось, сегодня состоится заседание Совета по кризисному управлению, на котором будет принято решение о дальнейших мерах по ограничению распространения Covid-19.
В то же время есть вероятность, что сразу после заседания, которое носит скорее консультативный характер, конкретные решения могут быть приняты на внеочередном заседании Кабинета министров, о чем должно быть объявлено.
Государственная оперативная медицинская комиссия в четверг приняла решение об объявлении чрезвычайного положения в сфере латвийской медицины.
Это означает, что лечебные учреждения имеют право свободнее распоряжаться своими ресурсами, чтобы оказывать помощь и пациентам с Covid-19, и другим острым пациентам.
Чрезвычайная ситуация в здравоохранении объявляется в случаях, когда медицинских ресурсов недостаточно для оказания помощи имеющемуся или прогнозируемому количеству пациентов.