Эпидемиолог: возобновление поездок в масштабе стран Балтии не создаст огромных рисков

Эпидемическая ситуация с Covid-19 в Европе по-прежнему отличается, но в масштабах стран Балтии уровень распространения инфекции схож, поэтому возобновление поездок в их пределах не создаст огромных рисков, заявил агентству LЕТА директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) Юрий Перевощиков.

Эксперт считает, что люди после возвращения домой из других стран Балтии по-прежнему должны в течение 14 дней оставаться в самоизоляции. Кроме того, нужно принимать во внимание и то, из какой страны путешественник, а именно, в случаях, когда житель Латвии отправляется в Литву, эпидемический риск будет относительно ниже, чем в случае, если через страны Балтии проезжает житель какого-либо другого государства.

Комментируя идею анализов на Covid-19 как обязательного требования для поездок, Перевощиков отметил, что это будет иметь условный эффект, потому что существует вероятность, что заразившийся человек, у которого еще не в полной мере проявились симптомы, получит отрицательный результат теста. По мнению представителя SPKC, полной уверенности в том, что человек не заражен, подобные меры дать не могут.

Как сообщалось, страны Балтии с 15 мая откроют внутренние границы для свободного перемещения людей. Об этом сегодня договорились премьер-министры Латвии Кришьянис Кариньш, Эстонии Юри Ратас и Литвы Саулюс Сквернялис.

В то же время людям, которые приезжают из других стран, по-прежнему нужно будет соблюдать 14-дневную изоляцию.

Как сообщили в бюро премьера, главы правительств стран Балтии согласились, что успешно реализованные Латвией, Литвой и Эстонией меры по ограничению распространения Covid-19 являются достаточным основанием для того, чтобы с 15 мая отменить контроль на внутренних границах стран.

"Таким образом, жителям стран Балтии будет предоставлена свобода перемещения в регионе. В свою очередь людям, которые прибудут из других стран, и в дальнейшем необходимо будет соблюдать в течение 14 дней самоизоляцию", — указали в бюро премьера.

Главам МИД Латвии, Литвы и Эстонии поручено договориться о практических шагах по отмене ограничений и обмену информацией о въезжающих в страны Балтии лицах.

Сегодня координированные меры по постепенной отмене ограничений обсуждают также министры здравоохранения стран Балтии, а в пятницу, 8 мая, планируются видеоконференции министров иностранных дел и министров внутренних дел.

Как сообщалось, во время чрезвычайного положения Латвия не вводила контроль на внутренних границах ЕС, то есть на границах с Литвой и Эстонией с латвийской стороны не установлено никаких ограничений и запретов.

Хотя с 17 марта Латвия прекратила международные пассажирские перевозки, пересекать ее границу на частном транспорте или пешком не запрещено. Запрет на пересечение границы распространяется только на внешние границы ЕС, то есть на границы с Россией и Белоруссией.