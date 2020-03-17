Эпидемиолог: Все случаи заболевания ведут за границу, местного распространения инфекции пока нет

Все 60 случаев заболевания CОVID-19 отслеживаются и эпидемиологи точно знают, кто и где заразился, сообщил сегодня на пресс-конференции эпидемиолог Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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“Во всех 60 случаях мы можем сказать, какую страну человек посещал или лицо, от которого он заразился”, - заявил Перевощиков.

Сегодня произошел существенный скачок числа заразившихся - были зафиксированы 26 новых случаев, общее число заболевших составляет 60 человек. Большинство пациентов заразились за границей и только некоторые из них заразились в контакте с больным человеком в Латвии.

Перевощиков отметил, что вот уже два дня идет тестирование прибывших в Латвию пассажиров аэропорта “Рига” и благодаря этому удалось выявить четыре случая заболевания.

Говоря о заражении в Пиньки, где заболел ребёнок, до этого ходивший в детский сад, Перевощиков заверил, что эпидемиологи уже имеют контакты всех семей, чьи дети ходили в тот детский садик. Заболевший ребёнок посещал садик до того, как у него появились симптомы. До этого он вместе с семьей был за границей.

В свою очередь, глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле сказала, что сейчас в очереди на анализы стоят 200 - 250 человек. Она призвала жителей сообщать о симптомах только в том случае, если они держатся уже два дня. “Если анализ выполнен рано, то он может показать негативный результат, а два дня спустя усилятся симптомы, человек попадет в стационар и его анализ будет позитивный”, - объяснила Ципуле.

Глава скорой помощи отметила, что бригада медиков будет осматривать и тестировать всех, кто в ближайшие дни прибудет на репатриационных рейсах в Ригу с симптомами заболевания.

Помимо прочего, сейчас ЦПКЗ готовит руководство по лечению пациентов с CОVID-19. В нем будут указаны медикаменты, которые лучше не употреблять при коронавирусе.

Специалисты отметили, что не могут признать никого выздоровевшим, пока не проведены контрольные тесты. Если у пациента прошли симптомы и он чувствует себя здоровым, он должен связаться с семейным врачом. Врач организует повторное тестирование таких пациентов.

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