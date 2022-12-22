Эпидемиолог: заболеваемость гриппом в Латвии только начала расти

Сейчас мы находимся в начале подъема заболеваемости гриппом, сообщил LETA директор отдела анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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Рост заболеваемости наблюдается уже третью неделю, за прошедшие сутки госпитализировали 93 пациента с гриппом. В этом году рост заболеваемости наблюдается непривычно рано, обычно в Латвии это происходит в январе. В последний раз рост заболеваемости гриппом так рано наблюдался в декабре 2019 года — затем началась пандемия.



"В этом году рост происходит рано не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. По наблюдениям прошлых лет, он продолжается около четырех-пяти недель, а затем достигает своего максимума и постепенно снижается в течение двух месяцев", — пояснил Перевощиков.

Из-за ограничений, связанных с Covid-19, в Латвии, в Европе и в других странах мира рост заболеваемости гриппом не наблюдался в течение двух сезонов. За это время у людей пропал иммунитет, а дети, которые прежде не сталкивались с гриппом, заболевают им сейчас.

В основном гриппом сейчас болеют маленькие дети, школьники, люди с хроническими заболеваниями и сениоры.

В настоящее время нельзя знать, как будет распространяться рост заболеваемости гриппом, но он будет выше, чем раньше, уверен Перевощиков.

Как сообщалось ранее, 8 декабря в Латвии началась эпидемия гриппа. На прошлой неделе с гриппом госпитализировали 93 человека. За прошлую неделю интенсивность заболеваемости гриппом увеличилась до 225,3 случаев на 100 тысяч жителей, тогда как неделей ранее она составляла 106,7 случаев на 100 тысяч жителей.