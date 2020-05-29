Эпидемиологам известны более 3500 контактных лиц пациентов Covid-19

Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) знает о более чем 3500 людях, которые были в контакте с больными Covid-19. Об этом рассказала эпидемиолог Элина Диминя во время презентации нового приложения для отслеживания контактов “Останови Covid”, передает LETA.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Диминя отметила, что новый коронавирус в Латвии появился совсем недавно - первый случай заражения был зарегистрирован 3 марта. Хотя общее число заболевших снижается, почти каждую неделю эпидемиологи находят новые очаги заболевания.

Сейчас люди чаще всего заражаются у себя дома или в другом месте проживания. Во многом это связано с сокращением контактов из-за ограничивающих мероприятий, отметила специалист. Люди меньше посещают общественные места и общественные мероприятия. Таким образом, достигнуто участие общества в ограничении заболеваемости.

“Хотя Латвия хорошо справляется, надо признать, что пандемия ещё не закончилась, она продолжается”, - сказала Диминя.

Как уже сообщалось, с сегодняшнего дня доступно приложение для отслеживания контактов “Останови Covid”. Оно работает при помощи Bluetooth. Телефоны, находящиеся вблизи друг друга с включенным приложением, обмениваются зашифрованными сигналами. Если владелец одного из телефонов заболеет Covid-19, то он может сообщить об этом приложению. Оно анонимно оповестит других пользователей об их контакте с больным. Личность больного, место и время заражения останутся скрыты.