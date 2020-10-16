Эпидемиологам удалось отследить половину новых случаев Covid-19, большинство больных живут в Риге

По результатам эпидемиологического расследования, удалось выяснить, что 71 случай Covid-19 из 148 связан с известными источниками заболевания, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Ещё восемь больных заразились заграницей - один в США, один в Финляндии, четверо в России и двое в Беларуси. Выяснение путей заражения остальных пациентов продолжается.

Больше всего больных проживают в Риге - 54 человека. Затем идет Вецпиебалгский край - 22 человека, Даугавпилс - 8 человек, и Краславский край - 6 человек. В целом новые случаи коронавируса обнаружены в 33 краях.

Как уже сообщалось, в Вецпиебалге Covid-19 заболел некий работник школы, в результате чего "Covid-19" был выявлен еще у более 50 человек. По мнению экспертов ЦПКЗ, на этой неделе быстрее всего ситуация ухудшается в Риге.