Эпидемиологи: иностранные работники живут изолированно от остального общества

Из-за того, что в выходные у пяти иностранных работников из Узбекистана выявили Covid-19, правительство решило обязать приезжих рабочих сдавать тест на ковид дважды. Тем не менее эпидемиологи не считают, что приезжие работники существенно способствуют распространению вируса, сообщает LSM.

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Узбекистанские рабочие прибыли в Латвию через Беларусь, рассказал эпидемиолог Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков. В его распоряжении нет информации о том, что они успели начать работу.

В таком случае ответственность лежит на работодателе, который должен обеспечить соблюдение самоизоляции. По мнению Перевощикова, в целом иностранные работники существенно не способствуют распространению вируса:

“Первое, что мы хорошо знаем, что среди приглашенных работников в Европейском союзе коронавирус распространяется достаточно часто, иногда формируя очаги заболевания. Это связано с тем, какие условия жизни во многих странах ЕС - эти люди живут достаточно изолированно от остального общества. Исходя из этой позиции, мы не видим, что у гастарбайтеров более широкий круг контактов, чем у местных жителей, который возвращаются из стран повышенного риска. Приглашенные рабочие меньше контактируют с местными жителями”, - указал Перевощиков.

С 10 июня в Латвию прибыли 672 иностранных работника. В основном это люди из России, Украины, Узбекистана и Беларуси. Пропорционально большая часть из них приехали на сезонные работы - это 282 работника.

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) в первую очередь призывает предпринимателей искать работников в Латвии. Чтобы пригласить в Латвию иностранца, он должен до прибытия в страну сдать тест на ковид, работодатель должен обеспечить, что работник не передвигается на общественном транспорте, обеспечить ему самоизоляцию после работы, объяснил директор агентства Каспарс Рожкалнс. Информация о приглашенных работниках передается полиции, Погранохране и ЦПКЗ.

Во вторник правительство решило, что и после прибытия в Латвию приглашенный работник должен сдать тест на ковид. До получения негативного результата он обязан находится в самоизоляции. Если результат был негативным, то человек может выйти на работу, но в течение недели он должен сдать ещё один тест. Если повторный тест окажется положительным, то работодатель должен обеспечить работнику возможность самоизолироваться. Похожая система двойного тестирования работает в Эстонии, сообщает Латвийское радио.