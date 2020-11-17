Эпидемиологи: каждый второй случай Covid-19 невозможно проследить, заразиться можно где угодно

Рост заболеваемости на прошедшей неделе составил 25,2%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Эпидемиологи предупреждают, что заразиться Covid-19 можно где угодно.

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На прошедшей неделе рост заболеваемости составил 25,2%, а рост объемов тестирования — 2,6%. Это свидетельствует о росте числа заболевших, которое не связано с ростом количества тестов, указывают эпидемиологи. В 53% случаев, то есть каждый второй заболевший не мог сказать, где он заразился. Это значит, что теперь заразиться можно где угодно.

Для 15% заболевших через неделю болезни требуется стационарная помощь. Госпитализация за неделю выросла на 30%.

Двухнедельные показатели заболеваемости на 100 000 человек в Латвии остаются ниже среднего по ЕС, указали в ЦПКЗ. Это 229,7 случаев на 100 000 жителей. В целом в Европе тоже растет заболеваемость Covid-19, хотя в восьми странах наблюдается стабилизация или даже снижение показателей.

Эпидемиологи призывают жителей Латвии соблюдать ограничения и правила безопасности. Например, в магазин ходить два раза в неделю со списком, с друзьями видеться онлайн, а с семьей в выходные отдавать предпочтение отдыху на свежем воздухе.