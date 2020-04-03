Эпидемиологи на следующей неделе начнут обобщать данные о выздоровевших пациентах Covid-19

Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) создал новую базу данных и на следующей неделе начнет связываться с семейными врачами, чтобы обобщить данные о выздоровевших пациентах Covid-19, сообщает LETA.

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Эпидемиолог Юрий Перевощиков подчеркнул, что речь идет о пациентах, лечащихся дома без тяжелых симптомов. Сейчас ЦПКЗ и семейные врачи меняют систему тестирования, чтобы сделать проверки выздоровевших пациентов максимально доступными.

ЦПКЗ начнет связываться с людьми, заболевшими примерно месяц назад, чтобы выяснить, прошли ли у них симптомы и показывают ли анализы наличие инфекции.

Как уже сообщалось, в Латвии всего констатировано 493 случая заболевания Covid-19. По сообщениям LTV один из пациентов болеет уже 22 дня - у него нет симптомов, но анализы продолжают показывать наличие вируса в организме. Официально в Латвии выздоровел один человек.