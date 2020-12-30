Эпидемиологи призывают прибывших из Великобритании соблюдать строгую самоизоляцию
Foto: LETA

Чтобы снизить риск распространения нового, особо заразного штамма коронавируса, эпидемиологи призывают прибывших из Великобритании и ЮАР соблюдать строгую самоизоляцию и сдать анализ на Covid-19 сразу по прибытии в Латвию, сообщает представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.

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Самоизоляция значит пребывание дома, в это время нельзя ходить на работу, в магазин и посещать любые другие общественные места. Нельзя ходить в гости и принимать гостей. В течение десяти дней путешественники должны избегать близкого контакта с другими людьми и следить за своим здоровьем, а также дважды в день мерить температуру тела.

Прибывшие из Великобритании и ЮАР могут выходить на прогулку по безлюдным местам, например, на природу, соблюдая дистанцию два метра от прохожих. Однако не стоит использовать общественный транспорт, чтобы куда-то добраться.

ЦПКЗ рекомендует в первую очередь отдавать предпочтение доставке продуктов на дом или попросить близких привезти продукты и оставить у двери. Только если эти решения недоступны, можно в маске сходить в магазин, выбирая менее людное время.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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