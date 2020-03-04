Эпидемиологи просят отозваться пассажиров рейса Ryanair Бергамо — Рига

Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) до сих пор не получил список пассажиров, летевших рейсом Бергамо — Рига 29 февраля (вылет в 17:40), сообщает LETA. На этом рейсе летел мужчина, у которого в Эстонии выявили коронавирус COVID-19.

ЦПКЗ разыскивает пассажиров, занявших места с 23 по 27 ряд на рейсе Ryanair номер 4714. Они могут заявить о себе по телефону 67271738 или 113. Эпидемиолог Юрий Перевощиков отметил, что у пассажира во время полета не было симптомов заболевания, поэтому риск заражения окружающих был минимальным.

У мужчины симптомы возникли на следующий день после возвращения домой.

Как уже сообщалось, в Эстонии был выявлен второй случай коронавируса. Мужчина прилетел из Бергамо в Ригу, после чего на частном автомобиле отправился домой в Эстонию. Пресс-служба Департамента здравоохранения сообщила, что мужчина лечится дома, так как у него легкие симптомы.