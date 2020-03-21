Эпидемиологи расследуют несколько версий, где мог заразиться Кайминьш
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Эпидемиологи расследуют, с кем в последние две недели контактировал депутат Сейма Артус Кайминьш, сообщил директор департамента профилактики и анализа рисков инфекционных заболеваний Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков. Как оказалось, Кайминьш в последние две недели был за границей.

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Перевощиков рассказал, что сейчас ЦПКЗ расследует несколько версий, как мог заразиться депутат. Во-первых, он не так давно бывал за границей. Во-вторых, он встречался с человеком, анализы которого позже выявили коронавирус COVID-19. “На 100% нельзя сказать, была ли это местная трансмиссия”, - указал Перевощиков.

В свою очередь сам Кайминьш Латвийскому радио сказал, что не бывал в последнее время в странах, где распространялся новый коронавирус.

“Это всё произошло здесь, в Риге. Я особо не выезжал за пределы Риги”, - сказал депутат. Он указал, что в начале марта переболел ангиной.

ЦПКЗ возьмет анализы у всех депутатов и сотрудников Сейма, которые были с Кайминьшем в близком контакте или находились в одном помещении. “Объем работы огромен”, - сказал эпидемиолог. Только после этого ЦПКЗ сможет судить, где мог заразиться депутат.

Все депутаты Сейма и участники заседания коалиционного совета на две недели должны самоизолироваться.

В свою очередь, директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле сообщила, что с понедельника медики изменят алгоритм приема анализов у населения. Теперь анализы будут брать не только у прибывших из-за границы, но и у групп риска - это полицейские, медики, социальные работники и другие профессии. Более подробная информация о том, кто ещё сможет сдать анализ на COVID-19 будет в понедельник.

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За прошедшие сутки был проверен 1241 человек, только 13 оказались заболевшими. Госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко сказала, что динамика заболеваемости растет медленно и пока широкого распространения заболевания нет. Тем не менее все контактные лица - люди, с которыми связались эпидемиологи, - должны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Это касается и всех тех, кто приехал из-за границы в последние две недели, а также их близких.

В случае если во время самоизоляции появляются легкие симптомы, надо записаться на анализы по телефону 8303. Если симптомы тяжелые, то надо звонить 113.

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