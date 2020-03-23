Эпидемиологи разрешили спикеру Сейма Мурниеце вернуться на работу

Эпидемиологи позволили с 24 марта вернуться к исполнению своих обязанностей спикеру Сейма Инаре Мурниеце, которая соблюдала режим самоизоляции, а взятые у нее анализы на Covid-19 оказались негативными.

Как уже сообщалось ранее, на прошлой неделе Мурниеце не проводила заседания Сейма, поскольку соблюдала режим самоизоляции из-за синусита. Председатель парламента самоизолировалась, чтобы не вызывать чрезмерного и необоснованного беспокойства окружающих.

Политик ранее проверилась на Covid-19, результаты теста оказались негативными.