Эпидемиологи разрешили спикеру Сейма Мурниеце вернуться на работу
Foto: LETA

Эпидемиологи позволили с 24 марта вернуться к исполнению своих обязанностей спикеру Сейма Инаре Мурниеце, которая соблюдала режим самоизоляции, а взятые у нее анализы на Covid-19 оказались негативными.

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Как уже сообщалось ранее, на прошлой неделе Мурниеце не проводила заседания Сейма, поскольку соблюдала режим самоизоляции из-за синусита. Председатель парламента самоизолировалась, чтобы не вызывать чрезмерного и необоснованного беспокойства окружающих.

Политик ранее проверилась на Covid-19, результаты теста оказались негативными.

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LETA

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