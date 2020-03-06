Эпидемиологи связались со всеми латвийскими пассажирами рейса Бергамо — Рига

Центр по профилактике и контролю заболеваний связался со всеми 77 латвийскими пассажирами, летевшими рейсом Бергамо — Рига 29 февраля, сообщает LETA.

На данный момент жителям Латвии переданы рекомендации по дальнейшим действиям, в том числе просьба оставаться дома и наблюдать за своим здоровьем в ближайшие две недели.

Девять из десяти зараженных коронавирусом COVID-19 эстонцев также летели этим рейсом. По данным Департамента здравоохранения Эстонии, все пациенты заразились вирусом в Италии и сейчас лечатся дома.

В Эстонии всего на COVID-19 были проверены 183 пациента и 173 анализа были негативными. В Латвии проверены 186 человек и только один анализ был положительным.