Эпидемиологи устанавливают источник заражения Covid-19 в центре соцухода Marsnēni

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) работает над несколькими версиями источника заражения в центре социального ухода Marsnēni, сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Арая. В настоящее время конкретный источник заражения не установлен.

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Как уже сообщалось, за последние сутки выявлено 27 новых случаев Covid-19, большинство из них — в центре социального ухода Marsnēni в Приекульском крае.

Covid-19 выявлен у четырех работников учреждения и 17 его клиентов. В настоящее время в учреждении установлен карантин.