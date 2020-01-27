Эпидемиологи: заразиться коронавирусом при получении посылок из Китая невозможно

Получая посылки из Китая, заразиться коронавирусом невозможно, так как вирус во внешней среде долго не живет, заявила агентству LЕТА представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр профилактики и контроля не ввели ограничений касательно поездок, почтовых посылок и торговли. Латвия придерживается рекомендаций обеих этих организаций.

ЦПКЗ в настоящее время ведет усиленный контроль над распространением вируса и следует рекомендациям организаций. Учитывая схожесть симптомов коронавируса и гриппа, ЦПКЗ призывает людей делать прививки.

По данным ВОЗ за вчерашний день, констатировано 2014 случаев коронавируса, в том числе 1985 в Китае. О заболевших сообщали также Япония, Корея, Вьетнам, Мьянма, Непал, Малайзия, Сингапур и Таиланд, в Европе о трех случаях заболевания сообщила Франция, в США зарегистрированы два случая.