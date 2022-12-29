Эпидемия гриппа в Латвии: больницы вынуждены выделять дополнительные койки для больных

В связи с резким ростом заболеваемости гриппом в нескольких стационарах Рижской Восточной больницы выделены дополнительные места для заболевших, пишет LSM.lv.

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Хотя заболеванию подвержены люди всех возрастов, именно маленькие дети и пожилые люди попадают в больницы чаще всего. У некоторых пациентов выявляются сразу две инфекции - и грипп, и Covid-19.

"Мы также ожидаем, что в ближайшие две-три недели будет очень быстрый рост", - говорит инфекционист Латвийского центра инфектологии Инга Ажиня, имея в виду праздничные мероприятия и походы в гости на Рождество и Новый год.

Врачи просят не ходить в гости к бабушкам и дедушкам с больными внуками, потому что пожилые люди болеют тяжелее всего.

"Всем госпитализированным 60, 70, 80 лет и больше. Логично, что на фоне имеются серьезные хронические заболевания - диабет, болезни сердца. Как и при Covid-19. И, конечно же, люди не привиты. К сожалению, статистика такова, что никто не вакцинирован от гриппа", - говорит Ажиня.

На прошлой неделе умерли четыре человека, а на этой неделе поступили сообщения о смерти двух пациентов, у которых грипп был основным или сопутствующим заболеванием.