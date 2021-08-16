Епископы христианских конфессий запрещают священникам проповедовать отказ от вакцинации

Духовенство Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви и Латвийской Православной церкви использует амвон не для агитации, а для проповеди благой вести, а прелат Латвийской Римско-католической церкви Збигнев Станкевич прямо запретил в церквях антивакцинаторскую агитацию, выяснил портал Delfi.

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Янис Ванагс, архиепископ Лютеранской церкви, сказал порталу Delfi, что он лично выступает за вакцинацию, но "внутри церкви мы договорились, что вакцинация — добровольный выбор каждого". "Добровольный — это значит, что священники никого не принуждают ни дисциплинарно, ни эмоционально", — подчеркнул он, добавив, что церковь не управляется повелениями и запретами.

Православный митрополит Александр опубликовал официальное обращение к пастве и священникам, где подчеркнул, что помощь Божия подается в том числе через усилия врачей, в церквях соблюдаются меры эпидемиологической безопасности, а христианство учит о свободе воле человека, следовательно, решение о вакцинации каждый принимает сам.

"Призывая паству следовать рекомендациям и советам институтов здравоохранения, Латвийская Православная Церковь никогда и нигде не призывала и не призывает своих верующих отказываться или уклоняться от вакцинации или других медицинских действий, рекомендуемых в связи с эпидемией. Церковный амвон по определению не может и не должен быть использован для призывов против вакцинации", — пишет митрополит.

Епископ Латвийского союза баптистских общин Каспар Штерн сказал, что у баптистов таких проблем нет. "Я бы не сказал, что это неактуальная тема, я бы сказал, что мы не замечали, что где-то в общине она громка звучала. Конечно, что касается социальных сетей — это другой вопрос. Мы как союз баптистских общин не хотим занимать единую позицию — за или против — по этому вопросу". Епископ отметил, что в отличие от православных или католиков баптисты — не единая структура, и каждая входящая в союз община автономна, и руководство не может указывать им, какое мнение им иметь. По его мнению, Станкевич напрасно выступил с таким заявлением, и что баптисты точно не будут отстранять от служения тех, кто выступает против вакцинации.