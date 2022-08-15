ЕС может запретить россиянам пересекать границу, а Латвия — прекратить продление временных ВНЖ

Латвия и другие страны-единомышленники в регионе работают над поиском политического и юридического решения, которое не позволит гражданам России с визами Европейского союза (ЕС) пересекать прямую границу между ЕС и Россией, говорится в публикации министра иностранных дел Эдгара Ринкевича в социальной сети Twitter.

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Patlaban kopā ar citām līdzīgi domājošām reģiona valstīm strādājam pie politiska un juridiska risinājuma, lai Krievijas pilsoņiem ar ES vīzām tiktu liegta iespēja šķērsot ES un Krievijas tiešo robežu — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 15, 2022



Ранее сообщалось, что премьер-министр Кришьянис Кариньш считает необходимым на уровне ЕС принять решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России, тем самым усилив санкции против России.

Кроме того, во вторник, 16 августа, на заседании партий правительства Кариньш собирается призвать Кабинет министров прекратить продление видов на жительство для российских граждан, пишет LSM.lv.

Премьер считает, что существующий порядок должен быть изменен.

"Этот вопрос я включил в повестку дня завтрашнего заседания по сотрудничеству. Мы в Латвии с начала войны практически не выдаем визы россиянам и белорусам, только в редких исключительных случаях. Мы сейчас рассмотрим вопрос о временных видах на жительство. Сейчас их можно продлять, за исключением случаев, когда есть основание этого не делать. Мне кажется, что должно быть наоборот: его не следует больше продлевать, кроме случаев, когда есть особые обстоятельства, почему это было бы необходимо", — пояснил Кариньш.

По информации Управления по делам гражданства и миграции, в настоящее время более 9000 граждан России имеют действующие разрешения на временное проживание в Латвии. В свою очередь, более 37 000 российских граждан имеют постоянный вид на жительство. Большое количество постоянных видов на жительство можно объяснить тем, что это бывшие латвийские неграждане, которые, проживая в Латвии, выбрали получение российского гражданства.

Между тем, председательствующая в ЕС Чехия объявила в пятницу, 12 августа, что следующие санкции блока против России могут включать общий запрет на выдачу виз гражданам России. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что предложит такой запрет на встрече министров иностранных дел ЕС в Праге в конце августа.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Washington Post призвал Запад запретить въезд всем гражданам России, заявив, что это один из способов предотвратить аннексию Россией украинских территорий. Зеленский заявил, что россиянам нужно "жить в своем мире, пока они не изменят свою философию".