ЕС начал ускоренную проверку французской вакцины от Covid-19

В ЕС началась экспертиза французской вакцины от Covid-19 Vidprevtyn компании Sanofi Pasteur, сообщает РИА "Новости".

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"Оценка будет продолжаться до тех пор, пока не будет собрано достаточно доказательств для подачи официальной заявки на получение регистрационного удостоверения", — говорится в заявлении Европейского агентства лекарств.

В настоящее время регулятор уже проводит процедуру постепенной экспертизы в отношении четырех других вакцин: Sinovac, CureVac, Novavax и российской "Спутник V". Одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Для вакцинации детей от 12 лет рекомендована пока только вакцина Pfizer, до конца июля ожидается также одобрение вакцины Moderna.