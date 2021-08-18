ЕС обещает поддержку Латвии, Литве и Польше в борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министры внутренних дел ЕС на видеоконференции в среду выразили солидарность с Литвой, Латвией и Польшей и осудили Беларусь, организовавшую поток нелегальных мигрантов к соседям, сообщает LETA.

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"Мы осуждаем попытки Беларуси использовать людей как инструмент в достижении политических целей", — подчеркнул глава МВД Словении Алеш Хойс, который вел собрание.

По его словам, министры договорились помочь этим странам экспертами и техникой. Для этого они попросят Еврокомиссию выделить дополнительное финансирование и усилить контроль внешних границ ЕС.

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