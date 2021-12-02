ЕС утвердил помощь вооруженным силам Украины, Грузии и Молдовы

Европейский Союз выделит несколько десятков миллионов евро на поддержку вооруженных сил Украины, Грузии и Молдовы в рамках новейшего инструмента ЕС по поддержанию мира - European Peace Facility (EPF). Соответствующее решение Совет Евросоюза принял в четверг, 2 декабря, сообщила пресс-служба в Брюсселе.

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Вооруженным силам Украины выделят 31 млн евро, Грузии — 12,75 млн и Молдовы — 7 млн евро. Запланированные суммы будут предоставляться на протяжении трех лет.

Евросоюз не будет поставлять оружие Украине, Грузии и Молдове

В заявлении пресс-службы ЕС сказано, что цель финансовой помощи трем странам состоит в укреплении их обороноспособности и внутренней устойчивости. Брюссель также надеется, что это поможет усилить оперативную совместимость войск Украины, Грузии, Молдовы и вооруженных сил Евросоюза и поспособствует их более активному участию в миссиях и операциях в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС.

В Совете Евросоюза отметили, что условием предоставления помощи будет соблюдение международного права, в частности, в области прав человека и гуманитарных вопросов. Предоставление летального оружия поддержка ЕС не предусматривает.

Что еще получат Украина, Грузия и Молдова

ЕС также окажет поддержку вооруженным силам Украины, Грузии и Молдовы в расширении их возможностей по "предоставлению помощи гражданским лицам во время кризисов или чрезвычайных ситуаций", говорится в сообщении пресс-службы Евросоюза. Так, Украине будут предоставлены медицинское оборудование, в том числе, полевые госпитали, инженерное и логистическое оборудование. Грузинские войска получат медицинское и инженерное оборудование. А Молдове передадут оборудование по обезвреживанию и утилизации боеприпасов.

ЕС утвердил механизм European Peace Facility в марте этого года. Цель этого финансового инструмента — поддержание мира, предотвращение конфликтов и укрепление международной безопасности.

В ЕС также рассматривают возможность создания военной учебной миссии по поддержанию реформы профессионального военного образования. Один из вариантов предусматривает профессиональную подготовку офицерского состава в странах-участницах механизма EPF с помощью инструкторов из Евросоюза.