Еще два дня продолжат работать центры массовой вакцинации

Часть центров массовой вакцинации от Covid-19 продолжат работу во вторник и среду, сообщили в Минздраве.

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Сегодня будут работать шесть крупных центров — в выставочном холле на Кипсале и конференц-центре Atta в Риге, в Валмиере, Юрмале и два центра в Даугавпилсе.

В среду, 7 апреля, будут работать 11 центров вакцинации — в выставочном холле на Кипсале и конференц-центре Atta в Риге, а также центры в Цесисе, Валмиере, Резекне, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае, Юрмале и два центра в Даугавпилсе.

В настоящее время прививки в центрах массовой вакцинации могут сделать люди старше 70 лет, люди с хроническими заболеваниями, лица, проживающие вместе с хронически больными детьми и детьми с иммуносупрессией, люди, ухаживающие за тяжелобольными, а также начата вакцинация людей в возрасте от 60 до 70 лет.