Еще двое латвийских военнослужащих заболели Covid-19

Командир Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Леонидс Калниньш подтвердил, что еще двое военнослужащих заразились коронавирусом. Таким образом, на сегодняшний день диагноз Covid-19 поставлен четырем солдатам НВС Латвии.

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В интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 Калниньш указал, что состояние всех заразившихся легкое и не требует госпитализации. Он также заявил, что риск заразиться в армии коронавирусом снижен "до довольно высокого минимума".

Калниньш уверен, что все армейские подразделения в полной мере обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и предприняты все меры, чтобы свести риск заболевания к минимуму.

Глава НВС пояснил, что армия продолжает обеспечивать задачи национальной обороны, а также проводит подготовку таким образом, чтобы свести к минимум риск заражения Covid-19. Военнослужащим выдаются средства индивидуальной защиты и все соблюдают двухметровую дистанцию.

Калниньш заявил, что даже на время пандемии НВС полностью не отказались от учений, подготовки специалистов и запланированных занятий, однако многие нюансы учебного процесса пришлось изменить.

Как уже сообщалось ранее, на прошлой неделе в Латвии коронавирусом забоелли два солдата НАТО. Военнослужащие, у которых был прямой контакт с заболевшими, находятся в 14-дневной самоизоляции.