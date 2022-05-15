Еще на двух участках Вентспилсского шоссе начались дорожные работы

Увеличивается объем строительных работ на Вентспилсском шоссе (А10). Теперь работы там ведутся на трех участках, сообщают Латвийские государственные дороги.

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С этой недели на участке A10 в Вентспилсском крае от озера Усмас до моста через Тирукшупе (136,41-139,51 км) восстанавливается дорожное покрытие. На всем участке, а также на стоянке у трассы с левой стороны моста будет выровнено асфальтовое покрытие и уложены новые слои щебня и асфальтобетонной мастики.

С 16 мая также начнется обновление покрытия участка A10 в Папском приходе от Уденсвада целю до пересечения с местной дорогой Валдемарпилс-Папе (V1411) (164,36–165,60 км). Там отремонтирует профиль дороги и установят новый слой износа, а также создадут акустическую полосу.

На этапе строительства движение организовано с помощью дорожных знаков и направляющих указателей, на одном этапе установлен светофор, разрешенная скорость снижена до 70 км/ч и 50 км/ч.

Продолжаются строительные работы на участке Вентспилсского шоссе от Кудры до поворота на Смарде (41,30-52,74 км). В настоящее время существует пять этапов движения, регулируемых светофорами. Также стоит учитывать, что движение через Версупите у поворота на Кемери (45,43 км) организована вдоль объездной дороги, поэтому действует ограничение по ширине 3,25 м.

Foto: Ventspils_soseja_ierobezojumi

Строительные работы по ремонту дорожного покрытия в Вентспилсском крае выполняет SIA Saldus ceļinieks по договорной цене 565 313 ​​евро (включая НДС). Строительные работы финансируются из государственного бюджета. Надзор за строительством выполняет AS Ceļuprojekts.