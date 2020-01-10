Еще на шести маршрутах общественного транспорта в Риге введут вход только через передние двери
Foto: DELFI

Принимая во внимание положительный результат уже осуществленного проекта, в ходе которого вход в общественный транспорт происходит только через передние двери, а выход через средние и задние двери, Рижская дума объявила, что с 1 февраля такой порядок будет введен также в 13-м троллейбусе и в 34-м, 35-м, 43-м, 47-м, 54-м автобусах.

С 1 января 2020 года такой порядок стал постоянной практикой в 1-м троллейбусе, 10-м, 20-м, 28-м и 60-м автобусах. Во время пилотного проекта, стартовавшего 8 июля 2019 года, ставилась цель увеличить число регистраций поездок на этих маршрутах на 15%, однако результаты свидетельствуют, что число регистраций поездок на соответствующих маршрутах увеличилось более чем на 20%.

Цель проекта — изменить привычки пассажиров, чтобы они регистрировали каждую поездку, снизить число безбилетников, а также вести точный учет пассажиров, что необходимо обеспечивать в соответствии с нормативными актами Латвийской республики. Кроме того, введение такого порядка может ограничить число людей, которые передвигаются на общественном транспорте в грязной и плохо пахнущей одежде.

Поездку на этих маршрутах необходимо регистрировать у водительской консоли, таким образом водитель следит, чтобы все пассажиры зарегистрировались. Порядок входа для пассажиров с детскими колясками и людей в инвалидных колясках не меняется и по-прежнему осуществляется через средние двери.

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