Еще несколько торговых центров изъявили готовность открыть пункты вакцинации

Готовность предоставить свои помещения для вакцинации от "Covid-19" выразили еще несколько крупных торговых центров Риги, однако не все планируют это делать, выяснило агентство LETA.
Лиене Апине, глава торгового центра "Alfa", сказала, что "Аlfa" - это ответственный торговый центр, поэтому она понимает, что самый быстрый способ улучшить здоровье населения и увеличить количество вакцинированных людей - это создать центры вакцинации в местах их массового скопления. "Поэтому сейчас мы начинаем переговоры о возможности размещения пункта вакцинации в помещении ТЦ "Alfa"", - сказала Апине.
Эвия Маевска, коммерческий директор оператора торгового центра "Origo" "Linstow Baltic", сообщила, что представители "Origo" участвовали в переговорах с Министерством здравоохранения, в ходе которых они выразили готовность оборудовать пункт вакцинации в помещении "Origo".
"Учитывая, что "Origo" находится в самом центре Риги и связан с Рижским центральным вокзалом, до пункта вакцинации было бы удобно и легко добраться не только рижанам, но и людям, прибывающим в столицу на общественном транспорте. В то же время у нас обширные помещения, поэтому мы можем полностью обеспечить все необходимые требования для открытия пункта вакцинации и приема посетителей", - сказала Маевска.
Администрация ТЦ "Olimpia" также заверила агентство LETA в готовности открыть пункт вакцинации. "Olimpia" связалась по этому вопросу с Альянсом девелоперов. "Необходимо учитывать, что существует ряд условий для того, чтобы это было возможно, поэтому в настоящее время мы изучаем, подходят ли наши помещения и возможности для участия в процессе вакцинации", - сказала представитель "Olimpia".
В то же время Линда Калниня, менеджер по маркетингу торговых центров "Spice" и "Spice Home", заявила, что, учитывая существующие ограничения на торговлю, которые позволяют очень ограниченному количеству людей находиться в торговых центрах, "Spice" не хочет создавать дополнительные риски.
"В настоящее время нашим приоритетом является обеспечение наших клиентов и сотрудников всем необходимым в максимально безопасной среде", - подчеркнула Калниня.
Уже сообщалось, что готовность открыть у себя пункты вакцинации выразили торговые центры "Domina Shopping", "Galleria Riga", "Rīga Plaza", "Galerija Rīga", а в "Akropole" уже действует пункт вакцинации в филиале "Veselības centrs 4". Рассматривается возможность размещения еще одного прививочного пункта на территории "Akropole".