Еще один депутат KPV LV сменил партию
Foto: LETA

Ивета Бенхена-Бекена, депутат Сейма от KPV LV, перешла в "Новое Единство", сообщает LETA.

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Председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Айнар Латковскис выразил радость по поводу нового члена команды и подчеркнул, что политическая раздробленность не способствует стабильности в политике, особенно в кризисное время, и важно обеспечить общую работу.

Бенхена-Бекена сказала, что стабильная и опытная команда важна, чтобы в полном объеме реализовать ей политические инициативы. "Хочу продолжать поддерживать прагматическую и направленную на развитие государственную политику", — подчеркнула депутат.

Как сообщалось, 21 апреля министр экономики Янис Витенбергс перешел из KPV LV в Национальное объединение.

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