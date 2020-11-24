Ещё три рижские школы перешли на полностью удаленную учебу
Foto: LETA

После ряда положительных результатов анализов на Covid-19 у работников школ, ещё три рижские школы решили перейти на полностью удаленную учебу, выяснило агентство LETA в Департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

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На удаленную учебу перешла Рижская 45-я средняя школа, Рижская Кенгарагская средняя школа и Рижская Эбельмуйжская основная школа. Таким образом, на удаленном обучении находятся в сумме пять рижских школ.

Всего Covid-19 затронул 68 столичных образовательных учреждений - 45 школ и 23 детских сада.

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