Если 31 мая не удастся избрать президента, следующий этап выборов — в середине июня

Если Сейм с первого раза не выберет нового президента Латвии, второй этап выборов должен пройти до середины июня, сообщает LETA.

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Выборы должны состоятся до 31 мая. Ни один из трех официально зарегистрированных кандидатов на пост президента в настоящее время не имеет явного большинства голосов для победы на выборах, и есть большая вероятность, что будет нужен второй этап выборов.

Новые кандидатуры по закону должны будут выдвинуты не позднее, чем через пять дней после первого этапа выборов, то есть в данном случае до 5 июня. Президиум Сейма должен созвать заседание Сейма для выбора нового президента не ранее, чем через 10 дней, и не позднее, чем через 15 дней после предыдущего этапа выборов. Это значит, что новый этап выборов пройдет в середине июня.

Если президент снова не наберет достаточное количество голосов, можно будет устроить новые выборы, условия — те же. Закон не ограничивает количество выборов.

Чтобы президент выбран, он должен получить минимум 51 голос.