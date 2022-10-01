Если бы латвийцы не выбрасывали остатки еды, они бы экономили 30 евро в месяц

28 евро в месяц и 336 евро в год — столько в среднем могла бы сэкономить средняя латвийская семья, если бы не выбрасывала остатки еды. Такие данные показывает исследование, проведенная сетью магазинов Rimi.

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По данным Программы ООН по окружающей среде (UNEP), примерно треть еды в мире выбрасывается. Каждый европеец выбрасывает 95–115 кг продуктов. Как показало исследование Rimi, латвийцы чаще всего выбрасывают остатки приготовленной еды — супы и жаркое (6%), салаты и другие приготовленные овощи (5%), каши, рис, картошку и макароны (4%). Главная причина, по которой продукты, купленные в магазине (60%) или приготовленные дома блюда (51%) выбрасываются — это то, что они испортились. Другие причины — слишком долго лежит, закончился срок годности и просто осталось лишнее.

"Люди покупают и готовят гораздо больше, чем необходимо. Выбрасывание еды — это не только экологическая проблема. Мало кто задумывается, сколько денег можно было бы экономить, ответственнее относясь к потреблению", — рассказал глава отдела общественных отношений Rimi Latvija Юрис Шлейерс.

90% домохозяйств признают, что уменьшить количество выбрасываемой еды — это важно, 64% — что очень важно. Из-за выброшенной еды домохозяйство из трех человек теряет каждый месяц 37,40 евро, при наличии детей — 41,70 евро. Домохозяйство из одного или двух человек теряет в месяц 19,60 евро.

Наши соседи оказались чуть-чуть экономнее: среднее эстонское домохозяйство выбрасывает в месяц еду на сумму 27,50 евро, в год — 330 евро. В Литве аналогичные цифры — 31,90 евро и 383 евро.

Исследование, заказанное компанией Clean R у SKDS, показывает, что в год средний латвиец выбрасывает почти 100 кг еды, и треть купленных продуктов так никогда и не попадает к нему на стол. Сумма, потраченная на выброшенную еду одним домохозяйством, в этом исследовании оказалась еще больше: в прошлом году она доходила до 500 евро в год, а в этом, с учетом инфляции — до 630 евро.

По всему Евросоюзу, как сообщает Feedback EU, каждый год выбрасывается 153,5 миллиона тонн еды.