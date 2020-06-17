Если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, в сентябре школы будут работать как обычно

Если ситуация с коронавирусом не станет хуже, Министерство образования планирует возобновить очные школьные занятия, сообщает LETA.

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Если ситуация ухудшится, министерство быстро решит, что делать дальше, объяснил парламентский секретарь министерства Рейнис Знотиньш (Новая консервативная партия). "Министерство будет работать все лето над дигитализацией учебного материала", — пообещал он.

До 31 июля 2020 года все латвийские учебные заведения работают в заочном режиме. Очно работают детские сады, проходят консультации перед экзаменами и сами экзамены. Кроме того, очно проходит обучение в спортивных школах, получение профессиональной квалификации в тюрьмах, экзамены и контрольные работы в техникумах и обучение на некоторых профессиональных программах, которые требуют получения практических навыков.

Разрешены очные занятия и при получении дополнительного образования, например, при прохождении резидентуры медиками.

Министерство здравоохранение собирается рассматривать следующий этап отмены ограничений в конце июня, а вступит в силу он в августе.