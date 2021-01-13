Если эпидемиологическая ситуация значительно улучшится, после 25 января могут позволить работать всем магазинам

При значительном улучшении эпидемиологической ситуации правительство может разрешить всем местам торговли работать после 25 января, заявила сегодня в Сейме парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Эвика Силиня.

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На прошлой неделе правительство постановило, что ограничения в торговле будут действовать до 25 января, указав, что до тех пор, пока в Латвии благодаря вакцинации от Covid-19 не установился коллективный иммунитет, ограничения должны сниматься очень осторожно. "В настоящее время нет ни спада, ни стремительного роста заболеваемости", — сказала Силиня.

По ее словам, группа по оперативному управлению в настоящее время работает над поправками к постановлению правительства, которые могут вступить в силу после 25 января.

Правительство обсудит, можно ли после 25 января разрешить работу всех магазинов и оказание ранее запрещенных услуг. По словам Силини, в таком случае, если поставщик услуг нарушит требования эпидемиологической безопасности, ему может быть запрещено заниматься конкретным видом бизнеса, пока действуют ограничения и чрезвычайное положение.

Более подробно порядок торговли будет обсуждаться в правительстве после 25 января, однако главным условием является значительное улучшение эпидемиологической ситуации.

Силиня не ответила на вопрос, могут ли быть разрешены, например, общественное питание на местах и услуги красоты.