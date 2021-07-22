Если исполнительная власть выступит с инициативой улучшения налоговой реформы, то Бюджетная комиссия инициирует рассмотрение предложений в Сейме

Если исполнительная власть предложит какие-либо улучшения налоговой реформы, Комиссия Сейма по бюджету и финансам быстро рассмотрит и инициирует принятие этих предложений парламентом. Об этом сказал глава комиссии Мартиньш Бондарс, комментируя заявление президента Эгила Левитса в эфире Rīga TV24 о том, что Министерству финансов следовало бы создать рабочую группу для оценки того, как налоговая реформа отразилась на самозанятых и работниках на неполных ставка.

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Мартиньш Бондарс (AP!) подчеркнул, что "всегда за хорошие решения", однако указал, что в этой ситуации — штурвал в руках исполнительной власти. Поэтому поправки должны прийти со стороны правительства, если оно их подготовит. По мнению главы комиссии, самому Сейму неправильно инициировать поправки в сфере ответственности исполнительной власти.

Политик указал, что существуют разные мнения о налоговой реформе, поскольку ряд предпринимателей считают, что новый порядок не искажает конкуренцию. Такое мнение не получило столь широкое освещение в обществе, как критика изменений, отметил Бондарс.