Если коронавирус придет в Ригу: столица готова к спецмерам и возможному закрытию учреждений

На заседании Комитета Рижской думы по социальным вопросам депутаты заслушали доклад о распространении нового коронавируса Covid-19 в мире и готовности столицы к возможной эпидемии. Об этом сообщает портал самоуправления Riga.lv.

Исполнительный директор Риги Юрис Радзевич отметил, что самоуправление готово к разным ситуациям — возможному закрытию учреждений, специальным мерам безопасности для работников, которым надо работать в сфере обслуживания клиентов, а также различным информационным мероприятиям.

"Наша задача не допустить распространения коронавируса, так это сопряжено как с человеческими, так и экономическими потерями. В случае эпидемии будет значительно осложнена и работа учреждений, и школ", — подчеркнула председатель Комитета по социальным вопросам, профессор и главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

"Принимая во внимание стремительное и непрогнозируемое распространение вируса в Азии, не исключается возможность эпидемии и в Европе. В связи с чем Еврокомиссия постановила, что каждая из стран-участниц должна оценить свою готовность к возможной эпидемии", — добавила Розентале.

Вспышка нового коронавируса Covid-19 началась в декабре прошлого года на рынке диких животных в Ухане, административном центре китайской провинции Хубэй. В Китае в настоящее время подтверждено 44 200 случаев заражения коронавирусом, а число умерших от инфекции превышает 1000.