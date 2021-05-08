Если люди будут толпиться, проход к памятнику Освободителей Риги закроют
Foto: DELFI

Если 9 мая будет слишком большое скопление народа, проход к памятнику Освободителей Риги будет закрыт. Эта информацию прозвучала на пресс-конференции о планируемых мерах безопасности 9 мая.

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В пресс-конференции участвовали министр внутренних дел Сандис Гиргенс, начальник Госполиции Арманд Рукс, заместитель мэра Риги Линда Озола (Новая консервативная партия) и глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс.

Все мероприятия 9 мая запрещены из-за пандемии. Цветы к монументу возлагать можно, и полиция собирается контролировать движение людей возле памятника. Если оно станет неконтролируемым, проход к памятнику закроют.

МВД и Госполиция призывают жителей относиться к правилам безопасности ответственно и соблюдать ограничения.

Ранее сообщалось, что "консерваторы" и Нацблок готовы взять ситуацию в свою руки. Депутаты от этих фракций в Рижской думе будут дежурить в парке Победы, чтобы убедиться, что полиция справляется. Оппозиционные депутаты, в свою очередь, тоже будут присутствовать в парке, следя, чтобы не было нарушено право тех, кто празднует День Победы, возлагать цветы.

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