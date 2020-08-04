Если начало учебного года не приведет к скачку заболеваемости, ограничения Covid-19 могут смягчить

Правительство собирается смягчить ограничения, введенные с целью ограничить распространение Covid-19. Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) в эфире Латвийского радио сказала, что ведомство рассматривает смягчение ограничений в сфере общественного питания, а также если начало учебного года не приведет к второй волне ковида, то могут уменьшить ограничения на собрания.

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На данный момент уровень заболеваемости в Латвии составляет 2,6 случаев на 100 000 человек, тогда как в Европе безопасным показателем является 16 случаев на 100 000 жителей. Если ситуация за эту неделю не изменится, то Минздрав на следующей неделе предложит облегчить ограничения для сектора общественного питания. Ранее эпидемиологи обнаружили несколько очагов заболевания, связанных с посещением ресторанов, после чего правительство решило ограничить время работы заведений.

Ведомство предлагает разрешить ресторанам и барам работать до двух часов ночи, а не до полуночи, как было до этого. Внутри помещений за одним столом смогут сидеть восемь человек, а не четыре, а снаружи число гостей у одного стола будет неограниченно. Внутри помещений смогут собираться до 1000 человек при условии, что на одного человека приходится три квадратных метра.

Если начало учебы в сентябре не приведет к скачку заболеваемости, то внутри помещений разрешат собираться 5000 посетителей, сказала Винькеле. Если же эпидемиологи вновь зафиксируют вспышки ковида, то ведомство сделает несколько шагов назад и вернет часть ограничений. “Такой будет реальность, пока не будет вакцины”, - сказала Винькеле.

Необходимость смягчить ограничения Винькеле объяснила тем, что, в противном случае, люди устанут, больше не смогут фокусироваться и сотрудничать.