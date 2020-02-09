"Если надо — ноту пошлем!" Посол России о проблемах портов и предложении по русским школам Латвии

На встрече с прессой по поводу Дня дипломата посол Евгений Лукьянов объяснил, почему при росте товарооборота так просел транзит через порты и по железной дороге. Также он обещал обратиться в министерство образования Латвии с интересным предложением по поводу русских школ.

Российский посол напомнил, что в 90-х годах министерство иностранных дел СССР было переименовано поначалу в министерство мирных сношений, а лишь потом в МИД РФ. Позицию России в "мире, который сильно лихорадит" он обозначил словами министра иностранных дел СССР и председателя президиума Верховного совета СССР Андрея Громыко: лучше десять лет вести переговоры, чем день воевать.

О второй мировой и звездных войнах

Лукьянов рассказал, как Россия намерена праздновать 75-летие победы во второй мировой и 75-летие ООН, чье создание стало следствием победы. И напомнил про предложение Путина, чтобы отцы-основатели ООН сели за стол переговоров: "Сегодня практика этого мирового правительства нуждается в активизации".

Говоря о случаях пересмотра итогов второй мировой войны, Лукьянов похвалил своего коллегу — посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша, который предложил "перевести эти разговоры перевести в академическую плоскость": "Пора бы восстановить совместную работу историков и вести обсуждение как положено, чтобы найти истину, которая устраивает правду. Ясно, что это длительный и сложный процесс, но лучше 10 лет научных дискуссий, чем день повоевать".

Отдельное внимание посол уделил "предотвращению гонки вооружений в космосе": "Это новый старый феномен. Мы помним Звездные войны г-на Рейгана. Стратегическая оборонная инициатива СОИ вновь актуализируется американской стороной. Это усилия, подкрепленные конкретными бюджетами, для размещения оружия в космическом пространстве. Такое развитие ситуации в военно-политическом балансе приведет к существенным диспропорциям и обострениям общего климата военно-политической ситуации на планете".

Об экономических успехах и провалах

Посол сообщил, что на уровне должностных лиц разных уровней Россия и Латвия общаются продуктивно: министры и чиновники встречаются, экономические отношения развиваются: "По данным федеральной и таможенной службы России, за 11 месяцев прошлого года товарооборот Россия-Латвия вырос на 4,7%. В том числе российский экспорт увеличился на 5,2% и составил 4,7 млрд долларов, а вот импорт сократился на 1% — до 428 млн долларов".

При этом Лукьянов пояснил, с чем связано падение транзита по латвийской железной дороге и через латвийские порты: "Грузовладельцы из России нас спрашивают: что будет с латвийскими портами? А мы не знаем. Почему все оттуда шуганули в декабре? Потому что санкции ввели. Ввели против Лембергса, а пострадал порт. Что за логика? И ладно бы Вентспилсский, так еще и Рижский. А почему не Лиепайский? Я уж не говорю о том, что потом санкции отменили — по ошибке или передумали. Но где предсказуемость бизнеса? Наши предприниматели — ребята внимательные, это их деньги!

Досталось и латвийской железной дороге, для которой настали не лучшие времена: "Тарифы вашей железной дороги выше германских почти в 10 раз. А разве можно сравнить качество предоставляемых услуг с немецкими? Не хочу никого обижать и хвалить. Да и порты в той части Европы тоже немного отличаются.

Не говоря уже о другом. Мы выстраиваем возможности наших портов. Уже в следующем году будем обслуживать наши грузы через свои порты, максимально экономя деньги и снижая себестоимость и повышая конкурентоспособность на экспортных рынках. Сейчас идут серьезные подвижки по энергоносителям — падают цены на уголь. Значит, не время его продавать и вывозить. В конце концов, у нас есть свое потребление угля.

Предсказуемость в бизнесе, правовой и деловой климат — это компоненты, которые учитывает каждый бизнес. Посмотрите инвестиционный индекс Латвии — на каком он месте? Не отвечайте, я догадываюсь. Когда возникают такого рода обстоятельства, где гарантии, что они не повторятся?"

О возможности создать русскую школу в Латвии

В тот же день в интервью радио "Балтком" министр образования Илга Шуплинска рассуждала на тему школ, которые применяют свою особую "языковую формулу" обучения, прописанную в международных договорах. На вопрос (на 28-й минуте), "а если у нас появится школа по международному договору с Россией?" министр ответила "тогда рассмотрим этот (языковой) вопрос и там".

На просьбу Delfi уточнить, собирается ли Россия предпринимать попытки по заключению международного договора, посол ответил: "Я знаю, что существуют такие двусторонние договоренности, когда некоторые страны европейского сообщества или восточного партнерства получают такую возможность для обучения детей своих соотечественников на национальных языках. Если это возможно (и в отношении России) — это прекрасно. У нас есть ответственные за это направление люди… Завтра же пойдем туда и спросим. Если надо — ноту пошлем. Мы вербально не общаемся — все надо зафиксировать".