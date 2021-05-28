Если население проявит больший интерес к вакцинации, темп можно будет увеличить
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (НСЗ) видит возможности повысить темп вакцинации от Covid-19, если население проявит к этому больший интерес, заявила руководитель отдела по связям проекта вакцинации Иева Стуре в телепередаче "Утренняя панорама".

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Она напомнила, что показатель вакцинации в Латвии за две недели превысил 100 000.

В то же время, по словам Стуре, можно увеличить темп вакцинации, так как доступное количество вакцин это позволяет. Увеличение количества вакцинаций в будущем зависит от населения.

В данный момент на прививку можно свободно записаться. Все желающие могут найти для себя свободную запись в ближайшие дни — на выходных. В настоящее время в центрах вакцинации по всей Латвии открыто 13 000 записей в течение следующих трех недель.

Если интерес населения увеличится, есть возможность увеличить и количество бригад вакцинации, сказала Стуре.

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LETA

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