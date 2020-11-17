Если незаконное финансирование "Для развития Латвии" подтвердится, блок "Развитие/За!" перестанет существовать

Если подтвердится, что партия "Для развития Латвии" систематически получала незаконное финансирование, дальнейшее существования политического объединения "Развитие/За!" станет невозможным, и партия "За!" выйдет из него. Об этом Delfi сообщили в правлении "За!".

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Партия отмечает, что политический блок "Развитие/За!" успешно выступил на выборах в нынешний Сейм, а также одержал победу на муниципальных выборах в Риге. "Однако потрясения последних дней требуют оценить возможные пути нашей партии и объединения", — отмечает "Движение "За!"".

Сообщается, что в ближайшее время будет проведен опрос членов партии, в ходе которого ее представителей попросят не только оценить работу в объединении "Развитие/За!", но и высказать отношение по поводу скандала с министром Пуце и возможным незаконным финансированием представляемой им "Для развития Латвии".

Как уже сообщалось, депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, который вышел из возглавляемой Пуце партии "Для развития Латвии", рассказал в эфире LTV, что министр охраны среды и регионального развития просил у него дать пропуск на автостоянку Rīgas satiksme. То есть, Пуце незаконно использовал пропуск. Эту информацию сейчас проверяет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), а сам Пуце решил подать в отставку.

Пуце агентству LETA сообщил, что сохранит мандат депутата Сейма и вернется работать в парламент вместо Даце Блуке. На вопрос о том, что он может ответить тем, кто ждет его отставки с должности депутата Сейма, Пуце сказал, что он уже взял ответственность за свои неправильные действия, покинув должность министра.

Это не первый раз, когда Пуце покидает должность из-за подозрений в конфликте интересов и неэтичных действиях. В 2013 году он ушел в отставку с поста госсекретаря Министерства экономики, так как общество Ascendum под руководством его жены Зайги Пуце получало крупные пожертвования от предприятий, заинтересованных оказать влияние на политику Минэкономики. Тогдашний министр экономики Даниэлс Павлютс обратился в KNAB с просьбой проверить пожертвования Ascendum и заявил, что сам готовился уволить Пуце.