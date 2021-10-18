Если появились симптомы, тест на Covid-19 можно сдать без направления семейного
Foto: LETA

Так как инфекция Covid-19 быстро распространяется, жители с симптомами могут сдать анализы без направления врача, сообщило Министерство здравоохранения агентству LETA.

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Решение приняли, чтобы обеспечить возможность вовремя записаться на тест, а также снять нагрузку с семейных врачей, которым приходилось выписывать направления.

При появлении симптомов (признаки острой инфекции дыхательных путей, повышение температуры, нарушения обоняния и восприятия вкуса), тест на Covid-19 можно сдать в ближайшем пункте по предварительной записи.

Записаться на тест можно по централизованному телефону 8303, или позвонив напрямую конкретному учреждению:

Centrālā laboratorija — 8330
E. Gulbja laboratorija — 67801112
Лаборатория MFD — 8313
Лаборатория NMS — 67144015
Государственный научный институт BIOR — 28369560
BIOCON — 20006062

Также на тест можно записаться на сайте Рижской Восточной больницы или на домашней странице выбранной лаборатории.

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Source

rus.DELFI.lv

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Source

rus.DELFI.lv

Tags

пандемия Covid-19
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