Если правительство не отменит налог на первое жилье, Борданс приостановит изменения в кадастровой стоимости

Если правительство не поддержит предложение Министерства юстиции об отмене налога на недвижимость на первое жилье, введя необлагаемый минимум в размере 100 тыс. евро, министр юстиции Янис Борданс готов приостановить вступление в силу разработанной Государственной земельной службой новой кадастровой стоимости, которая должна вступить в силу с 2022 года. Об этом Борданс заявил сегодня на пресс-брифинге.

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Он подчеркнул, что новая кадастровая стоимость, которая будет значительно выше для большинства объектов, не вступит в силу, пока не будет принято решение об отмене налога на первое жилье.

По словам министра, сегодня на межведомственном совещании была выражена известная поддержка идее министерства, но участники совещания просили уточнить ряд деталей.

Минюст подготовил аналогичные поправки уже год назад, но тогда они поддержки не получили.