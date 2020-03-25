Если распространение Covid-19 выйдет из-под контроля, "скорая" будет выбирать, к кому ехать

В случае, если заболеваемость коронавирусом Covid-19 в Латвии приобретет неконтролируемые масштабы, Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) будет отклонять часть вызовов, не связанных с угрозой для жизни пациента. Об этом в эфире Latvijas radio рассказала начальник СНМП Лиене Ципуле.

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По словам Ципуле, перегруженная "неотложка" не сможет выехать на вызов к ребенку, обжегшему пальчик или засунувшему глубоко в нос мелкую детальку от лего-конструктора. Уже сейчас ежедневно на номер 113 звонит на 400-600 человек больше. Если же в Латвии начнется эпидемия и не будет возможности отследить, как человек заразился вирусом — тогда "неотложка" вынуждена будет априори считать все вызовы возможными эпизодами Covid-19. Это означает, что медикам придется облачаться в защитные костюмы, что потребует больше времени.

В случае, когда нет угрозы жизни, стоит обращаться к семейным врачам. Консультативный телефон семейных врачей 66016001 сейчас работает круглосуточно.