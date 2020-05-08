Если школа договорится с родителями, маски на экзаменах можно не использовать

Если школа вместе с родителями договорится о том, что школьники могут сдавать централизованные экзамены без масок, маски можно и не использовать, но нужно соблюдать требования дистанцирования и гигиены, заявила в пятницу министр образования и науки Илга Шуплинска в беседе с учениками и родителями.

По ее словам, Минздрав рекомендует надевать маски, но это не обязательное требование. На устной части экзамена, когда количество людей ограничено, маски не нужны, вопрос в том, что делать с письменной частью.

Поэтому Шуплинска рекомендует школьникам "потренироваться" в ношении масок на консультациях перед экзаменами.

Министр рассказала, что до 12 мая Министерство образования и науки соберет данные о количестве учеников, сдающих экзамены. Также она напомнила, что до 15 мая возможна перерегистрация учеников в те школы, где они хотели бы сдавать экзамены.

Шуплинска рассказала, что в классе в момент экзамена могут находиться до 25 человек, в спортивном или актовом зале -до 40, но все зависит от размеров помещения. Школам понадобится больше наблюдателей за экзаменами, так как увеличится количество используемых помещений.